Manchester City reembolsará a los aficionados que viajaron a Noruega

Redacción FOX Deportes

Bodø/Glimt dio la campanada en la Champions League y derrotó al Manchester City, lo que devino en un sinfín de críticas para el cuadro inglés.

Ante el resultado, Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland y Rodri, capitanes del club, propusieron al resto de sus compañeros reembolsar el costo de las entradas de los aficionados que viajaron al municipio de Bodø, Noruega, para presenciar el encuentro.

¡Hazaña del Bodo/Glimt; le marcó doblete al Manchester City en 2 minutos!

De acuerdo con el diario Manchester Evening News, la suma ascendió a 9,357 libras (12,500 dólares) y fue la forma en la que sintieron que podrían reparar la mala actuación que tuvieron.

Los ‘Sky Blues’ arrancaron la Jornada 7 en el cuarto sitio de la tabla general, pero tras la derrota cayeron a la séptima posición, poniendo en riesgo su pase directo a los octavos de final.