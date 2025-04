Virgil Van Dijk, en el Liverpool hasta el 2027

EFE

El holandés Virgil Van Dijk ha renovado dos años su contrato con el Liverpool hasta 2027.



El central, que terminaba contrato en junio, se une a Mohamed Salah como los dos jugadores que han extendido su contrato en los últimos días.

Van Dijk, de 33 años, llegó al Liverpool en enero de 2018 procedente del Southampton, convirtiéndose entonces en el defensa más caro de la historia (75 millones de libras/85 millones de euros), y ha cimentado su legado en Anfield disputando 314 partidos y ganando todos los títulos posibles, incluyendo una Premier League y una Champions League.



Además, este fin de semana tiene la oportunidad de levantar su segunda Premier con los 'Reds'.



"Siempre tenía que ser el Liverpool. Es lo que tenía en la cabeza y ese era mi plan. No tenía ninguna duda de que este tenía que ser mi sitio y el de mi familia. Siento que soy de Liverpool. El otro día me dijeron que era como un 'scouser' adoptado y me siento muy orgulloso de escuchar esas cosas", aseguró Van Dijk.

El holandés no recibirá ningún recorte salarial y seguirá siendo el segundo jugador que más cobra de la plantilla, solo por detrás de Salah.



Con esta renovación, ya solo queda dilucidar el futuro de uno de los tres pilares del Liverpool: Trent Alexander-Arnold, que también termina contrato en junio y cuya idea es marcharse al Real Madrid este verano.