El Barcelona lo logró: se coló entre los 8 mejores y con remontada

Héctor Cantú

El Barcelona está acostumbrado a sufrir de más y lo ha vuelto a demostrar en la última jornada de la UEFA Champions League, donde dejó un sabor amargo, a pesar de la victoria de 4-1 sobre el Copenague.

La indicación de Hansi Flick había sido clara: El Barcelona tenía que ganar por amplio margen y no recibir gol, para no complicar su clasificación a la ronda siguiente entre los mejores 8 clubes del torneo.

En menos de 5 minutos, el Copenague echó a perder los planes de Hansi Flick

Pero el plan se cayó muy pronto. Un gol del Copenague a los 4 minutos, en los pies de Viktor Daoason puso contra la pared al equipo de Flick.

Los primeros 45 minutos blaugranas fueron para el olvido. Una defensa endeble y errática y un medio campo descoordinado y poco eficiente para proveer de balones a la delantera culé.

Pero en el complemento el Barcelona mostró una cara totalmente diferente. En los pocos minutos Robert Lewandowski encontró el tanto del empate gracias a un pase preciso de Lamine Yamal que lo dejó solo frente al arco solo para empujar la pelota al fondo de las redes.

Con el Barcelona tirado hacia adelante, el equipo español no tardó en encontrar el tanto de la voltereta. De nueva cuenta, Lamine Yamal se presentó en casa, ahora con un disparo que encontró las redes luego de un ligero desvío que dejó sin oportunidad al arquero de poder impedir la caída de su arco.

Nueve minutos después, una falta dentro del área sobre Lewandowski fue la puerta para que Raphinha marcara desde el manchón de penal y pusiera paños fríos a una noche que por momentos se mostró complicada.

A seis mintuos del final, Marcus Rashford se anotó en la lista de goleadores con un disparo de larga distancia luego de una falta sufrida metros del área grande. El propio jugador inglés ejecutó con maestría para enviar la pelota al fondo de las redes.

A dos minutos del final, el Copenague logró recortar distancias con el tanto de Gabriel, quien quedó frente al arco solo luego de una mala salida del guardameta Joan García. Al final, el tanto fue anulado con ayuda del VAR por fuera de lugar.

Con este resultado, el Barcelona se ha clasificado a la siguiente ronda como el quinto mejor equipo, mientras que el Copenague ha quedado eliminado de la competición.