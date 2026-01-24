Barcelona no se dejó intimidar y es líder de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona venció 3-0 a Oviedo para volver a colocarse en el primer lugar de La Liga, los visitantes se comportaron a la altura durante la primera mitad, pero se vinieron abajo cuando el equipo azulgrana abrió el marcador y no pudieron evitar la goleada.

¡LA PRIMERA DEL AÑO EN EL SPOTIFY CAMP NOU! pic.twitter.com/WekMI5ahKz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2026

No le será fácil a Real Madrid quedarse en la cima del futbol español en solitario, la pelea con Barcelona será hasta que se vean las caras en El Clásico y ninguno de los dos debe ceder puntos porque el título se puede escapar.

El conjunto azulgrana que salió con la necesidad de ganar para recuperar el liderato, se enfrentó a un rival valiente con personalidad y que compitió en la primera mitad, sin embargo, el duelo comenzó a tomar rumbo al inicio del complemento.

Los errores defensivos sentenciaron a Oviedo que en su intento por salir jugando perdió un balón en el área que Dani Olmo mandó a las redes a los 52 minutos. Otra equivocación de los visitantes en propio campo le dio la opción a Raphinha de ampliar la ventaja y no perdonó para marcar el 2-0 al 57.

Lamine Yamal redondeó la noche con un golazo de tijera a los 73 minutos que dejó a Barcelona en lo más alto de La Liga con un punto de ventaja sobre Real Madrid que deberá esperar otra jornada por un error del líder para escalar a lo más alto del futbol español.