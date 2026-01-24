Hans Flick pidió atención a la defensa de Barcelona

Redacción FOX Deportes

Hans Flick, recordó este sábado, en la previa del partido entre Barcelona y Oviedo, que su equipo ha empezado perdiendo los últimos partidos y pidió concentración a sus jugadores.

"Jugamos en casa de nuevo y queremos ganar. En los últimos partidos nos han marcado primero y debemos estar atentos desde el principio."



- Hansi Flick, en la previa del #BarçaOviedo - pic.twitter.com/DCPUBu9EhU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 24, 2026

"Es bueno jugar en casa, queremos ganar. No tenemos que pensar en el rival, se trata de nosotros, de cómo empezamos los partidos. Será importante, porque en los últimos encuentros nos han marcado primero y tenemos que estar atentos", reflexionó el técnico alemán en la sala de prensa.

Al ser preguntado por el hecho de haber encajado goles en los últimos partidos justo después de marcar, Flick señaló de nuevo a la concentración: "Hemos cometido algunos errores, por eso nos han marcado. Tenemos que estar atentos durante los 90 minutos. Aunque controlemos el balón, hay estar listos en defensa".

El estratega restó importancia a los problemas del Barcelona para defender los saques de esquina, "en el pasado lo hicimos bien, confío en mi equipo, podemos gestionarlo", opinó y declaró que el resultado del partido entre Real Madrid, segundo a un punto de los azulgranas y Villarreal no tendrá "ninguna influencia" en el duelo ante Oviedo.