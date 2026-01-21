Muy malas noticias para el Barcelona: Pedri, lesionado

Héctor Cantú

La jornada de Champions League ha resultado muy costosa para el Barcelona, equipo que salió con una victoria amarga de Praga.

Sin embargo, más allá de las contrariedades de sensaciones por el estilo de juego y el trabajo dentro de las canchas, la peor noticia la recibieron horas más tardes, cuando se confirmó la lesión de Pedri.

El mediocampista del Barcelona tuvo que salir de cambio durante el encuentro que terminó por victoria de 4-2 a favor del equipo español. Desde ese momento, los presagios no eran los más óptimos, mucho menos considerando que el jugador español ya había tenido una lesión importante.

Luego de que le fueran practicadas las pruebas médicas pertinentes, el cuerpo médico del Barcelona confirmó que Pedri sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral y adelantó que el tiempo de recuperación será de un mes.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

La noticia llega en un momento crítico, con el Barcelona obligado a ganar en Champions League en su próximo encuentro para intentar quedar entre los 8 mejores equipos y en La Liga, peleando palmo a palmo el liderato del campeonato donde aventaja al Real Madrid con apenas un punto.

De acuerdo al calendario del Barcelona, Pedri quedará relegado de los partidos ante Real Oviedo, Elche, Mallorca y Girona; en la Champions League el duelo ante el Copenague y el duelo eliminatorio de Copa del Rey ante el Albacete.