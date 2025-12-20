Pedri se perderá el último partido del año con el Barcelona

Héctor Cantú

El último partido del 2025 para el Barcelona, en el que enfrentará al sorpresivo Villarreal, no tendrá a las piezas más importantes del equipo, luego de confirmarse la ausencia de Pedri por lesión.

Ha sido el propio entrenador, Hansi Flick, quien ha adelantado que el juvenil español no será parte de la convocatoria culé para este encuentro debido a una lesión que pone en jaque la estrategia del equipo culé.

“Pedri está lesionado y no estoy contento con esto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos correr riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y en la Supercopa", confirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El golpe es duro para el Barcelona que cerrar el año con cuatro o más puntos de distancia sobre el Real Madrid, equipo que jugará antes su partido correspondiente a la jornada en curso ante el Sevilla.

Pedri y el gol que lo pone en otra galaxia

En la presente campaña, Pedri ha jugado19 partidos con el Barcelona, en los que ha marcado dos goles y ha colaborado con seis asistencias.

Este será la cuarta ausencia de Pedri en la presente campaña. Previamente, se perdió un duelo por acumulación de amonestaciones y dos más por un ligero desgarro muscular.