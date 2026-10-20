Liverpool remonta al Villarreal en un partido de siete goles

Karla Villegas Gama

Liverpool vino de atrás para imponerse 4-3 al Villarreal en la Jornada 3 de la Champions League.

El ‘Submarino Amarillo’ puso en aprietos a los locales con una presión alta. El primer error llegó al minuto cuatro, cuando Virgil van Dijk dejó el balón suelto dentro del área al intentar cedérselo al portero. Georges Mikautadze aprovechó el regalo y abrió el marcador.

Los ‘Reds’ buscaron reaccionar, pero el gol impulsó al Villarreal, que se lanzó por el segundo tanto.

A dream start for Villarreal ? Georges Mikautadze pounces on a Virgil van Dijk error to give Villarreal the perfect start at Anfield ? Don't miss the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/UODIEil5ow — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

La insistencia rindió frutos al 29’. Nathan Saliba envió una diagonal entre dos defensores que Sergi Cardona aprovechó para vencer a Alisson.

Con la ventaja de dos goles, los visitantes parecían encaminados a su primer triunfo en suelo inglés; sin embargo, Liverpool acortó distancias en un tiro de esquina que Alexis Mac Allister remató de cabeza con potencia.

We're trading goals at Anfield ? Sergi Cardona finishes off a beautiful Villarreal team move before Alexis Mac Allister heads home from the set-piece to reduce the deficit ⚽️ Don't miss the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/hSlOcTING7 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

Antes del descanso, otra jugada por alto favoreció a los ‘Reds’. Rio Ngumoha envió un centro profundo para Ronald Araújo, quien le ganó la espalda a Cardona e igualó el marcador en el tiempo de compensación.

En el complemento, Liverpool tomó el control del encuentro y se lanzó por la victoria, con llegadas constantes de Cody Gakpo y Florian Wirtz.

What a first half between Liverpool and Villarreal ? Ronald Araújo goes back-to-back games with a goal in the Champions League to leave us all square at the break ⚽️ Don't miss the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/vATJzcdy7U — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

Sin embargo, fue Mac Allister quien completó la remontada al 65’. El argentino aprovechó un centro de Ngumoha tras un contragolpe para rematar de derecha y poner el 3-2.

Cuatro minutos más tarde, Wirtz consiguió el cuarto gol del Liverpool con un disparo de zurda, tras un pase de Ngumoha, que superó a Péter Gulácsi.

COMEBACK COMPLETE FOR LIVERPOOL ? Alexis Mac Allister gets his second of the game and Florian Wirtz adds the fourth with a smart finish ? Don't miss the #UCL on @paramountplus ? https://t.co/Hue5MwOs0U — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

Los ‘Reds’ buscaron ampliar la ventaja, pero desperdiciaron sus oportunidades. En cambio, Villarreal aprovechó una de sus llegadas para acortar distancias al 87’.

Tani Oluwaseyi culminó una jugada de Ayoze Pérez y devolvió la esperanza al cuadro español, que se lanzó en busca del empate. No obstante, Alisson respondió ante los últimos intentos del ‘Submarino Amarillo’ y aseguró el triunfo del Liverpool.

Con este resultado, los ‘Reds’ ocupan el segundo puesto de la tabla general, mientras que Villarreal marcha en el lugar 19.