Villarreal se siente "capacitado" para ganar a Liverpool en Anfield

Redacción FOX Deportes

Gerard Moreno dejó claro que Villarreal no le teme a Liverpool y que buscará su segunda victoria en la Champions League. El delantero aseguró que el conjunto español tiene argumentos para ganar en Anfield, después de conseguir su primer triunfo del torneo ante Napoli.

❝Es un escenario precioso en la máxima competición europea. Vamos a intentar imponer nuestro juego y venimos con muchas ganas e ilusión de sacar un buen resultado.❞



— Gerard Moreno ?️ pic.twitter.com/BpMs2H0gm1 — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 19, 2026

“Nos tenemos que preparar para encontrarnos a un gran Liverpool y estamos preparados para ver a un gran rival. Estamos capacitados para ganar en Anfield y en cualquier estadio. Y lo que se nos viene a la cabeza es una victoria”, aseguró el atacante en conferencia de prensa.

Moreno reconoció la dificultad de enfrentar a Liverpool como visitante, pero destacó la experiencia del ‘Submarino Amarillo’ en partidos de máxima exigencia y la importancia de mantener su identidad futbolística.

“Va a ser un partido difícil por el rival que tenemos enfrente. Venimos en este formato de 'Champions', de liguilla, y sabemos de la importancia de sumar puntos. Va a ser importante todo. No solo el ambiente, que va a ser espectacular. Vamos a sobreponernos a todo eso. Hemos jugado muchos partidos de alta exigencia. Con la forma de jugar que tenemos nosotros es cómo debemos afrontar este partido”, añadió.

La victoria ante Napoli también representó un impulso anímico para Villarreal, que dejó atrás la sequía de triunfos de la temporada anterior en la Champions League y ahora buscará demostrar que puede competir ante los grandes de Europa.

“Es importante la victoria contra el Nápoles, nos puede liberar del hecho que no ganamos el año pasado en 'Champions'. Todos pensamos que podemos competir, somos un grupo importante y podemos ganar ante cualquier rival”, concluyó.