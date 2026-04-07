Florian Wirtz respalda a Arne Slot antes de medirse al PSG

EFE

Florian Wirtz, mediocampista del Liverpool, remarcó que el equipo confía en Arne Slot, entrenador del conjunto inglés, y subrayó la importancia de estar concentrados en los dos encuentros ante el Paris Saint-Germain de cuartos de final de la Champions League.

"Por supuesto que confiamos en el técnico. El año pasado ya demostró su nivel ganando la Premier League. Es verdad que nos gustaría haber conseguido mejores resultados. Seguimos vivos en la Champions League y seguimos en la lucha para clasificarnos para la próxima edición (...) Todos los partidos de la Champions League son especiales. Sabemos la dificultad que tiene, pero es bueno jugar contra los mejores para saber nuestro nivel. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos de ambos partidos. Ojalá podamos pasar a la siguiente ronda".

Brighton dejó a Liverpool tambaleándose en la Premier League

El Liverpool, que llega al partido tras caer goleado frente al Manchester City (4-0) en la FA Cup, está quinto en la Premier League a cinco del Aston Villa, que es cuarto, y a 21 puntos del líder, el Arsenal, pero se puede ver beneficiado por las cinco plazas que puede conseguir la liga inglesa para la próxima edición de la Champions League gracias a su coeficiente.

"Hemos demostrado que, especialmente en esta competición, mostramos un buen nivel en estos partidos. La anterior ronda frente al Galatasaray no fue fácil y conseguimos la clasificación. Tenemos un buen grupo con buenos jugadores y un buen entrenador. Confiamos en nosotros y jugar el segundo partido en casa posiblemente sea una ventaja".