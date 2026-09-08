EFE
Alexis Mac Allister, triste por no haber recibido propuesta de renovación
El argentino habló sin tapujos sobre lo sucedido en el mercado de verano
El argentino Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, admitió estar "triste" por no haber recibido ninguna oferta de renovación en verano y aseguró que tuvo opciones para marcharse.
El futbolista argentino atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y habló sobre su futuro y presente en el club inglés.
"Hubo oportunidades para irme en verano", reconoció Mac Allister. "Me dieron la noticia de que el club no iba a hacerme una oferta, lo que me puso muy triste. "Todo el mundo puede ver que doy el 100 % en cada partido por este club. Por supuesto a veces tengo partidos buenos y a veces malos, como todos, pero siempre doy lo máximo. Cuando vi que Dominik (Szboszlai) y que Ryan (Gravenberch) renovaron sus contratos me alegré por ellos porque se lo merecen, pero también me dolió que no renovaran el mío".
"Por supuesto aún hay tiempo. Los aficionados no tienen por qué preocuparse, porque daré el 100 % hasta el último día que esté aquí. Veremos qué pasa. Tuve opciones para irme, pero creo que estoy en el club adecuado".
Mac Allister, que llegó al Liverpool en 2023 a cambio de algo más de 40 millones, tiene aún dos años más de contrato con los 'Reds', hasta junio de 2028.
"Lo que me dijo mi agente es que el club no estaba en una posición para ofrecerme un nuevo contrato. Es triste porque ganamos la Premier juntos, porque hemos pasado por momentos difíciles juntos y siempre lo he dado todo. Veremos qué ocurre, pero por supuesto esto me pone un poco triste", aseguró el argentino.
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