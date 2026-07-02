Massimiliano Allegri es el nuevo técnico de Napoli

Redacción FOX Deportes

Massimiliano Allegri se convirtió en el nuevo entrenador de Napoli, después de ser destituido de Milan tras una mala temporada y vuelve al club en el que jugó la temporada 1997/98.

"El míster Allegri se enorgullece de ser uno de los nuestros", informó el club en un comunicado, mientras que el presidente, Aurelio De Laurentiis, le dio la bienvenida con un escueto "Bienvenido, Max" en sus redes sociales.

Allegri recala en el banquillo del estadio Diego Armando Maradona sólo un mes después de poner fin a su segunda etapa en el Milan, donde fue destituido el pasado mayo al no lograr la clasificación para la Champions League.

Con una dilatada trayectoria construida íntegramente en el fútbol italiano, el nuevo entrenador del Nápoles cuenta con un palmarés que incluye seis títulos de Serie A -uno con el Milan (2011) y cinco con Juventus-, cuatro Copas de Italia y tres Supercopas, además de dos finales de la Liga de Campeones en 2015 y 2017.