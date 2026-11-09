Vincent Kompany retomó los entrenamientos del Bayern Munich

EFE

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, volvió a dirigir las prácticas del club bávaro después de tres meses de ausencia por una meningitis que lo llevó a ser hospitalizado.

En el entrenamiento del lunes estuvieron ausentes los jugadores convocados por sus selecciones nacionales, así como el portero y capitán Manuel Neuer, quien está de baja por una lesión en el pie.

En cambio, Jamal Musiala y Luis Díaz, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones, participaron en la práctica.

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En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Kompany con el brazo izquierdo en un cabestrillo para estabilizar el hombro que se lesionó hace tres semanas, cuando se desvaneció y tuvo que ser hospitalizado. Durante su estancia en el hospital se le diagnosticó meningitis.

La semana pasada, Kompany había estado en su despacho en la ciudad deportiva del club, pero se limitó a trabajar en su oficina y todavía no había regresado a los entrenamientos.

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Aún no hay un anuncio oficial sobre si Kompany volverá al banquillo en el próximo partido de la Bundesliga, el viernes ante el Köln.

Kompany estuvo acompañado de su asistente Aaron Danks, quien dirigió al equipo de manera interina durante la ausencia del entrenador belga.