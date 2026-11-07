Manuel Neurer se resintió de una antigua lesión

EFE

Manuel Neuer, portero del Bayern Munich, se lesionó este sábado en el pie izquierdo, el mismo en el que sufrió una lesión recientemente, durante la primera parte del encuentro que disputa su equipo frente al Mainz correspondiente a la novena jornada de la Bundesliga.

La acción se produjo en el minuto 40, cuando el guardameta alemán salió de su portería para intentar despejar un balón que terminó tocando de cabeza su compañero Jonathan Tah.

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El árbitro anula el gol por fuera de lugar y sale Manuel Neuer por lesión. ?#BundesligaEnFOX ? pic.twitter.com/TWC986SVLP — FOX (@somos_FOX) November 7, 2026

La pelota superó a Neuer y llegó hasta el surcoreano Lee Jae-sung, que marcó de cabeza. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.

Durante la jugada, Neuer sufrió molestias en el pie izquierdo, una zona en la que ya había padecido problemas físicos esta temporada.

El portero alemán se perdió cuatro de los últimos cinco partidos del Bayern por unas molestias persistentes y una irritación en el tendón del pie izquierdo acompañadas de una acumulación de líquido.