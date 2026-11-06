Colombia afrontará la Fecha FIFA sin Luis Díaz

Redacción FOX Deportes

La Selección Colombiana afrontará sus dos compromisos de noviembre contra Chile sin Luis Díaz, una de sus principales figuras, debido a una lesión que arrastra desde el 22 de octubre.

El director técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 futbolistas para los encuentros programados el 13 y 17 de noviembre, aunque el delantero no es la única ausencia destacada.

Colombia le ha dado 7 campeones de goleo a la Liga MX

Juan Camilo Hernández y Richard Ríos tampoco aparecen en la lista debido a sus respectivas lesiones.

Entre los convocados destacan Camilo Vargas, Jhon Arias, Daniel Mosquera y Luis Suárez.

Los ‘Cafeteros’ atraviesan una etapa de renovación generacional, marcada por el retiro internacional de David Ospina, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.