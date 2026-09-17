Colombia presentará 15 nuevos rostros para enfrentar a México

EFE

El director técnico de la selección colombiana de futbol, Néstor Lorenzo, inició este jueves una etapa de recambio con la inclusión de 15 nombres nuevos tras el adiós de James Rodríguez, con una convocatoria en la que también decidió dar descanso a Luis Díaz y abrió espacio a nuevos talentos.

"Estamos haciendo una continuación del proceso, hay como una transición y recambio que creemos necesaria", dijo el técnico argentino al presentar una lista de 26 jugadores para los amistosos contra México, Paraguay y Perú.

Colombia se enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, a Paraguay el 2 de octubre en Harrison (Nueva Jersey) y a Perú el 6 de octubre en Miami, en una nueva ventana de preparación.

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Lorenzo explicó que decidió dar descanso a varios futbolistas habituales que forman parte del proceso y que atraviesan diferentes situaciones en sus clubes, para aprovechar estos partidos y observar nuevos talentos.

"Preferimos usar estos partidos y esta transición para ver a nuevos talentos, a gente que hemos tenido de pronto bloqueada muchas veces y que nunca hemos podido llamar", afirmó.

La convocatoria se conoce dos días después de que James Rodríguez anunciara su retiro de la selección, una decisión que Lorenzo reveló que conocía tras el partido contra Suiza en el pasado Mundial y que respetó los tiempos del jugador para hacerla pública.

?"Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia ??️⚽#ConOrgulloColombiano??

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"No intervine en la decisión de ninguna manera. Simplemente lo escuché, respeté sus tiempos", explicó.

El técnico calificó a James como "un estandarte" de su proceso y destacó su aporte a la selección: "Hay que agradecerle todo lo que hizo por la camiseta".

Sobre Luis Díaz, Lorenzo explicó que su ausencia fue acordada con el delantero después de advertirle sobre el desgaste acumulado.

"Le dije: 'Te veo cansado, Lucho, no tenés el 'sprint' que es tuyo, ¿qué te pasa?'", relató el entrenador, quien señaló que el atacante acumula más de 60 partidos.

Lorenzo insistió en que ningún futbolista está descartado definitivamente y que sus decisiones dependen, entre otros factores, de la actualidad de cada jugador: "Nadie está ni dentro siempre ni fuera nunca", afirmó.

El seleccionador también destacó el trabajo de las categorías sub-17 y sub-20, de las que espera que surjan jugadores para incorporarse progresivamente al equipo absoluto.

Los 26 convocados

Arqueros: Kevin Mier (Cruz Azul-MEX), Álvaro Montero (Boca Juniors-ARG) y Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU).

Defensas: Jhon Lucumí (Juventus-ITA), Daniel Muñoz (Nottingham Forest-ING), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Álvaro Angulo (Pumas UNAM-MEX), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps-CAN), Kevin Andrade (Zenit-RUS), Roger Caicedo (Círculo de Brujas-BEL) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

Volantes: Kevin Castaño (Atlético Mineiro-BRA), Gustavo Puerta (Olympiacos-GRE), Jhon Solís (Birmingham City-ING), Richard Ríos (Al-Ittihad-KSA), Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yáser Asprilla (Girona-ESP), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Daniel Arcila (León-MEX), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) y Matías Orozco (Castellón-ESP).

Delanteros: Luis Suárez (Sporting de Portugal-POR), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-BRA), Camilo Durán (Celtic-GBR), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Óscar Perea (América de México-MEX).