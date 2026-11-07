Vincent Kompany está cerca de regresar con Bayern Munich

Oscar Sandoval

Vincent Kompany está cada vez más cerca de retomar las riendas del Bayern Munich. La recuperación del entrenador belga marcha viento en popa y todo apunta a que podría volver a dirigir al conjunto ‘Bávaro’ después de la Fecha FIFA. Los médicos esperan darle el alta en las próximas semanas para que pueda reincorporarse a los entrenamientos.

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El exceso de trabajo le pasó factura a Kompany, quien sufrió un desvanecimiento que encendió las alarmas en Munich. El club le brindó todo su apoyo durante el proceso de recuperación y Aaron Danks asumió la responsabilidad de dirigir al conjunto ‘Bávaro’ durante la ausencia del entrenador belga.

Uli Hoeness confirmó en una entrevista que Kompany podría regresar en “dos o tres semanas” y que esperan tenerlo nuevamente al frente del equipo “después del parón internacional”. Una noticia alentadora para el campeón alemán, que se mantiene a la espera de la recuperación de su entrenador.

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We’re now unbeaten in 16 games in all competitions this season. pic.twitter.com/g18a38xpCz — FC Bayern (@FCBayernEN) November 9, 2026

El regreso del estratega podría coincidir con la reanudación de la Bundesliga, cuando Bayern Munich reciba a Köln el próximo 20 de noviembre.

El conjunto ‘Bávaro’ espera recuperar a su técnico para afrontar el siguiente tramo de la temporada, aunque todo dependerá de su evolución y del alta médica. Kompany está cerca de volver, pero su salud seguirá siendo la prioridad.