Bayern Munich y Dortmund siguen invictos y la Bundesliga arde

Oscar Sandoval

Bayern Munich y Borussia Dortmund siguen en una batalla sin tregua por el liderato de la Bundesliga. El conjunto ‘Bávaro’ derrotó 2-0 a Mainz, mientras que los amarillo y negro vencieron 2-1 a Elversberg para mantenerse igualados en la cima con 21 puntos después de nueve jornadas. Ambos continúan invictos y ninguno está dispuesto a dar un paso atrás en la pelea por el título.

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Bayern Munich no falló en su visita a Mainz y consiguió su sexta victoria de la temporada con goles de Joshua Kimmich y Lennart Karl. El campeón volvió a imponer su jerarquía y se llevó tres puntos de oro para mantener el pulso con Dortmund, que no le da un centímetro de ventaja en la clasificación.

Borussia Dortmund tampoco se dejó intimidar por Elversberg, que puso contra las cuerdas a los locales durante buena parte del encuentro. Sin embargo, Felix Nmecha apareció en el complemento para firmar un doblete, romper la resistencia del rival y asegurar una victoria que mantiene a los amarillo y negro invictos después de nueve jornadas.

La batalla por el liderato promete otro capítulo de máxima intensidad en la próxima jornada, cuando Bayern Munich reciba a Köln y Borussia Dortmund visite a Borussia Mönchengladbach. Nueve partidos sin perder, 21 puntos y una lucha en la que nadie quiere ceder el primer lugar.