Bayern Munich no perdonó al Atlético y mantuvo el invicto en Champions

Oscar Sandoval

Bayern Munich venció a Atlético de Madrid por primera vez como visitante en la Champions League y confirmó que está de vuelta en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la tabla. Robin Le Normand cometió un error y Lennart Karl le robó el balón para encaminar la segunda victoria del conjunto ‘Bávaro’ en el torneo.

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An excellent away performance ❤️? pic.twitter.com/u8SLNFLnqw — FC Bayern (@FCBayernEN) November 3, 2026

Los rojiblancos fueron superados en diferentes fases del partido y cayeron sin objeciones ante el campeón alemán, que sale a ganar en cualquier escenario y sigue invicto después de cuatro jornadas en el torneo continental.

Bayern Munich se adueñó del balón y llegó a registrar un 71% de posesión. La conexión en ataque apareció y las ocasiones frente al arco de Jan Oblak no faltaron, pero Karl y Harry Kane no estuvieron finos en la definición.

La presión del equipo alemán surtió efecto al minuto 54 con una recuperación de Lennart Karl, quien le robó el balón a Le Normand en el área para batir a Oblak con un toque sutil, un gol que provocó la desconexión de los rojiblancos.

Los visitantes ampliaron la ventaja al minuto 74 con un potente disparo de Konrad Laimer, imparable para el portero esloveno, que sentenció el 2-0 y selló la primera victoria del Bayern Munich en el Metropolitano.