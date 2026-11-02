Bayern Munich tiene cuentas pendientes con Atlético en la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich tiene una cuenta pendiente con Atlético de Madrid en la Champions League. Visitará por cuarta ocasión a los ‘Colchoneros’ con la misión de conseguir su primera victoria en territorio rojiblanco y romper una racha que comenzó en la temporada 2015/16, cuando ambos equipos se enfrentaron en el Vicente Calderón.

All set for masterpiece in Madrid ?️ pic.twitter.com/HV4O8C3JaX — FC Bayern (@FCBayernEN) November 2, 2026

Atlético de Madrid buscará mantener su fortaleza como local ante el ‘Gigante de Baviera’ en uno de los enfrentamientos más atractivos de la cuarta jornada de la fase de liga. Los rojiblancos nunca han perdido en casa contra Bayern Munich en la competición y quieren prolongar esa racha para dar un golpe importante en sus aspiraciones europeas.

El conjunto español registra dos victorias y un empate en sus tres enfrentamientos como local ante el cuadro alemán, una asignatura pendiente para el campeón de la Bundesliga, que llegará al Metropolitano con un argumento de peso para intentar cambiar la historia: Harry Kane, vigente Ballon d’Or y una de las principales figuras del futbol mundial.

Kane ha marcado cuatro goles en las primeras tres jornadas de la Champions League y buscará prolongar su racha goleadora para convertirse en el protagonista de una victoria que Bayern Munich nunca ha conseguido. Los ‘Bávaros’ tienen una cuenta pendiente en Madrid y el inglés aparece como su principal esperanza para saldarla.