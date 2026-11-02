Harry Kane aseguró que Atlético de Madrid "es un gran equipo"

Redacción FOX Deportes

Harry Kane no se confía ante Atlético de Madrid. El delantero del Bayern Munich y vigente Ballon d’Or agradeció con “orgullo” los elogios de Diego Simeone, pero advirtió que el conjunto rojiblanco es un rival “muy fuerte” y peligroso en ataque.

El inglés dejó claro que los ‘Bávaros’ necesitarán ofrecer su mejor versión para salir con la victoria del Metropolitano en la Champions League.

?️ ????? ???? ?? ????????'? ????????? ?



“This is the first time I’ve played against Atlético with Bayern. We know how dangerous they can be; their defence will be strong, and it’ll be difficult to break down their defence. We’ll need to be well… pic.twitter.com/Iag1kagkun — FC Bayern (@FCBayernEN) November 2, 2026

“Va a ser un partido muy, muy difícil. Sabemos lo peligroso que puede ser en ataque el Atlético de Madrid, en las transiciones, en defensa, porque pueden ser muy compactos y son físicamente muy fuertes. Nos van a presionar mucho, sobre todo en su estadio. Tenemos que estar preparados para un gran duelo”, advirtió el atacante.

Kane insistió en que Bayern Munich no puede permitirse errores ante un rival que sabe aprovechar sus oportunidades. “Son un gran equipo en ataque y lo han demostrado en los últimos años. Hay muchos jugadores en ataque. No les subestimamos. Sabemos sus puntos fuertes. Tenemos que hacerlo todo bien para ganar”, aseguró durante la conferencia de prensa en el Metropolitano.

“Atlético es un equipo muy fuerte. Le he visto muy fuerte en la Liga de Campeones y en La Liga, que compite con Barcelona y Real Madrid. Siempre mostró un gran rendimiento, con mucha consistencia, con un entrenador que lleva muchos años aquí y, con balón y sin él, siempre tienen una idea muy clara. Ha mejorado y ha impresionado. Tengo mucho respeto por él”, concluyó Kane antes de un enfrentamiento de máxima exigencia.