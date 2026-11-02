Felicitaciones de Diego Simeone para Harry Kane, Ballon d'Or

Héctor Cantú

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este lunes que Harry Kane, su rival con el Bayern Múnich en el duelo de este martes de la Liga de Campeones en el Metropolitano, es un jugador “increíble” que le “hace muy bien al fútbol” y deja “un legado a los chicos” de "cómo se puede llegar a un lugar importante trabajando”.



“Felicitarlo a Kane por el Balón de Oro que ha obtenido justamente. Considero que es un jugador increíble. Siempre me ha gustado, no tengo ninguna duda de que, con el crecimiento y en la maduración que ha tenido en su andar con los años, ha encontrado mejores lugares para jugar adelante sin alejarse de lo que sabe hacer muy bien, que es el gol”, expresó en rueda de prensa en el Metropolitano.

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“Se lo ve comprometido con el trabajo, para sacar al equipo de atrás... Lo felicito por su talento. Le hace muy bien al fútbol y, sobre todo, a los chicos que miran a este tipo de jugadores, que dejan un legado para los jóvenes de cómo se puede llegar a un lugar importante trabajando”, enfatizó el técnico en sus elogios hacia el delantero inglés.



Mientras insiste en el “equilibrio” de su equipo, que “es lo más difícil” en el fútbol “encontrar la regularidad de poder mantener una línea en casi todos los partidos”, a Simeone le gustaría este martes contra el Bayern “atacar los 80 minutos, dejarlos los 10 últimos a ellos para poder atacar un rato, presionando, el equipo triangulando, que haga el gol de los 20 toques del otro día contra el Levante…”.



“Pero la realidad es otra, que será una competencia contra un equipo muy fuerte, tendremos que atravesar momentos difíciles y duros, salir de la presión de ellos, que la trabajan muy bien a la pérdida de la pelota…”, advirtió.



También está el factor del Metropolitano. “Necesitamos a nuestra gente como suele estar, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de los futbolistas, que lo reciben, y ojalá nosotros, desde abajo, podamos llevar hacia arriba esa energía que siempre nos transmiten y tratar de disfrutar también de lo que tenemos por delante, con partidos muy bonitos y muy importantes”, explicó el técnico argentino.

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La final será allí esta temporada. “No sé cuánto tiempo vamos a seguir en la Champions, pero espero que la pregunta esta no la hagan en todas las conferencias, porque son todas repetitivas”, señaló el técnico, antes de insistir en la importancia que tiene para la entidad.