Kaká dio el visto bueno al Ballon d’Or de Harry Kane

Redacción FOX Deportes

Kaká respaldó la elección de Harry Kane como ganador del Ballon d’Or y aseguró que fue una decisión “justa” y “acertada”. El brasileño consideró que el delantero inglés hizo los méritos suficientes para conquistar el premio, por encima de Kylian Mbappé, quien “no ganó mucho” con Real Madrid, y Lamine Yamal, que “no fue tan determinante como se esperaba” en Barcelona.

Saluden al nuevo Ballon d’Or: Harry Kane

“Kane hizo una gran temporada, fue protagonista con Bayern Munich y ganó muchísimo”, afirmó el exfutbolista brasileño en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, durante su visita a Milán para presenciar el ‘Derby della Madonnina’ entre Milan, su antiguo equipo, e Inter.

Kaká también explicó por qué Mbappé y Yamal quedaron por detrás del inglés en su valoración. Del delantero francés señaló que “no ganó mucho con Real Madrid”, mientras que del futbolista azulgrana reconoció sus títulos con Barcelona, aunque insistió en que “no fue tan determinante como se esperaba”.

“Ya llegará su momento, pero, teniendo en cuenta el rendimiento durante la temporada, me parece una decisión acertada”, añadió Kaká, quien conquistó el Ballon d’Or en 2007 y también fue reconocido como mejor jugador del mundo por la FIFA. El brasileño alcanzó la cima de su carrera individual después de conquistar la Champions League 2006/07 con Milan y, casi dos décadas después, respaldó a Kane como el justo ganador del máximo reconocimiento individual del futbol mundial.