Lamine Yamal tendrá que esperar; Harry Kane Ballon d'Or 2026

Héctor Cantú

El delantero del Bayern Munich y la selección Inglesa, Harry Kane, ha sido galardonado con el Ballon d’Or 2026 que lo reconoce como el mejor jugador del mundo en la temporada 2025/26.

Kane logró derrotar en las votaciones a Lamine Yamal del Barcelona y a Kylian Mbappé, del Real Madrid.

Harry Kane: Ganó la Bundesliga, la Superrcopa de Alemania y Bota de Oro de la UEFA luego de marcar 73 goles y dar 8 asistencias durante el ciclo en cuestión.

Harry Kane, a punto de alcanzar y superar la racha goleadora de Cristiano Ronaldo

Kanse se convierte en el séptimo inglés en recibir este trofeo después de que lo hiciera Stanley Matthews, Bobby Charlton, George Best, Kevin Keegan en dos ocasiones y Michael Owen.

"No tengo palabras. Gracias a France Football, estamos aquí en Londres y gracias a todos los que votaron por mí. Felicidades a todos los nominados y a los ganadores de la noche", dijo Kane tras recibir el premio.

Los 10 mejores futbolistas del mundo quedaron de la siguiente manera: