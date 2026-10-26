Lamine Yamal hace historia con su tercer Trofeo Kopa

Oscar Sandoval

Lamine Yamal volvió a hacer historia en el Ballon d’Or. El futbolista de Barcelona conquistó el Trofeo Kopa por tercera ocasión consecutiva y prolongó su dominio en el premio al Mejor Talento Joven, convirtiéndose en el gran protagonista del inicio de la gala.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!



✅ 2024

✅ 2025

✅ 2026



The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK pic.twitter.com/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

El atacante azulgrana continúa consolidándose entre las principales figuras del futbol mundial y sus actuaciones con Barcelona respaldan una trayectoria que no deja de crecer. A sus 19 años, Yamal sigue acumulando reconocimientos individuales y reafirma su condición de uno de los jóvenes con mayor proyección del futbol europeo.

El español repitió los éxitos de 2024 y 2025 para sumar su tercer Trofeo Kopa consecutivo, una marca que refuerza su protagonismo entre las nuevas generaciones. Yamal ya domina los premios juveniles y ahora tiene por delante el desafío de conquistar el Ballon d’Or, el máximo reconocimiento individual del futbol mundial.

Durante su intervención, el atacante aseguró que Pau Cubarsí también habría sido un justo ganador del premio y agradeció el apoyo del Barcelona y de la Selección Española. Con tres Trofeos Kopa a los 19 años, Lamine Yamal continúa construyendo una trayectoria que apunta a los mayores reconocimientos del futbol mundial.