Lamine Yamal y un registro aplastante ante Kylian Mbappé

Héctor Cantú

La primera edición de El Clásico de la temporada 2026/27 estará marcada por el duelo directo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de las figuras más grandes del futbol mundial en la actualidad.

Esta será la duodécima ocasión en que ambos futbolistas se vean frente a frente en un terreno de juego y el balance no es tan favorable para el jugador francés.

Los registros arrojan solo dos victorias de los equipos de Kylian cuando se han enfrentado a los de Lamine Yamal: el primero cuando Mbappé defendía los colores del PSG (cuartos de final de la Champions League 2023/24) y el segundo y más reciente en el primer Clásico de la temporada anterior.

Para el jugador español las nueve victorias conseguidas marcan una tendencia favorable que tiene su punto máximo con el duelo más reciente disputado: la semifinal en la Copa del Mundo 2026 donde España eliminó a Francia.

Aunque para esta edición de El Clásico Mbappé llega con más goles anotados con el Real Madrid, la joya del Barcelona ha tenido mayor participación directa en los goles de su equipo.

Lamine es líder de asistencias en La Liga con seis pases para gol. Eso, sumado a los ocho tantos conseguidos le llevan a una producción individual de 14 tantos por los 11 de su próximo rival (9 goles y 2 asistencias).

Otra noche inolvidable y de récords para Lamine Yamal

Esta rivalidad se acrecienta por el contexto del partido, pues ambos futbolistas están nominados al Ballon d’Or, premio que se entregará el próximo lunes 26 de octubre, apenas unos días después del duelo en La Liga.

El Barcelona expondrá su paso perfecto en el torneo doméstico y buscará tres puntos que lo lleven a tomar distancia de nueve unidades con respecto del Real Madrid. Por su parte, los ‘Merengues’ están obligados a sumar unidades, pues nunca antes, en la historia de La Liga, un equipo ha remontado esta diferencia de unidades para salir campeón.