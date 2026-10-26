Luis de la Fuente, ganador al Mejor Entrenador varonil del año

Héctor Cantú

El entrenador español Luis de la Fuente fue reconocido como el Mejor Entrenador del mundo de la temporada 2025/26 tras recibir el Trofeo Johan Cruyff.

Después de conquistar el Mundial 2026 con la Selección Española, De la Fuente se impuso en las votaciones para recibir el reconocimiento durante la gala del Ballon d'Or.

España domina el XI ideal del Mundial 2026

El estratega, quien también conquistó la Nations League y la Eurocopa al frente de España, superó en la votación a Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany.

Hasta el momento, De la Fuente ha dirigido 53 partidos con la selección absoluta, con un promedio de 2.57 puntos por encuentro.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

"Es un auténtico honor recibir este premio. Quiero felicitar al resto de los nominados porque han hecho méritos para estar aquí. Este premio es colectivo, es un honor entrenar a muchos de los jugadores que están aquí y tener colaboradores maravillosos y al mejor cuerpo técnico del mundo", dijo al recibir el premio.

El técnico español ya había sido nominado en 2024, aunque terminó en la tercera posición. En aquella edición, Carlo Ancelotti se llevó el reconocimiento.

Bajo su dirección, la ‘Furia Roja’ también ha conseguido una racha de 22 partidos consecutivos sin perder entre encuentros amistosos, la Nations League y la Copa del Mundo.