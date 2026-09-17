Luis de la Fuente renueva con España hasta el 2032

EFE

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, auguró que "lo mejor está por llegar" tras renovar su contrato hasta 2032, en un acto en el que dijo que le hace "especial ilusión llegar al Mundial 2030 y a la Eurocopa 2032" y en el que Rafael Louzán, presidente de la Federación Española (RFEF), le definió como "un referente" y anheló la tercera estrella mundialista.

"Queremos seguir mejorando. El éxito radica en competir, en poner todo lo que está en tu mano para un objetivo. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", dijo junto al presidente de la RFEF.

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Ambos mostraron su satisfacción por la ampliación del contrato en el campo principal de la Ciudad del Fútbol, ante algunos de los trofeos ganados por De la Fuente como técnico -la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024, la plata olímpica de Tokio 2020 y los Europeos sub-21 y sub-15 en 2019 y 2015-, pero en ausencia de la Copa del mundo que está en Málaga y ante los miembros de la directiva de la RFEF.

"Somos muy frágiles, la vida me ha enseñado a ser muy cortoplacista, voy día a día, me planteo llegar bien al partido contra Inglaterra y a los compromisos que tenemos después en la Liga de Naciones, pero me hace una especial ilusión llegar al mundial de 2023 y especialmente a la Eurocopa de 2032 y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", añadió.

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El técnico riojano (Haro, 1961) escuchó con emoción los mensajes de felicitación en forma de vídeo del exseleccionador y campeón del mundo en 2010, Vicente del Bosque, y de tres internacionales que le han acompañado en su trayectoria desde las categorías inferiores, Rodri, Unai Simón y Mikel Merino.