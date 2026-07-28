Así se ve Luis de la Fuente en la piel de Marc Cucurella

Héctor Cantú

Marc Cucurella, uno de los jugadores insignia de la pasada Copa del Mundo ha cumplido su promesa y se tatuó el rostro de Luis de la Fuente.

A una semana de haber levantado la Copa del Mundo, el nuevo jugador del Real Madrid ha recibido en su casa al artista, quien le ha pintado la cara del entrenador con el que levantó la Copa de Europa y recientemente, la Copa del Mundo.

Previo a la final, Cucurella había prometido que se tatuaría a Luis de la Fuente si eran campeones del mundo. Ahora, el jugador del Real Madrid ha cumplido a cabalidad.

El tatuaje incluye el rostro de De la Fuente sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo, montado sobre el logotipo de la edición 2026 del Mundial.

El dibujo ha sido plasmado en el antebrazo izquierdo, cumpliendo con lo que había adelantado: sería un dibujo totalmente visible en su cuerpo.

El Real Madrid y Marc Cucurella debutarán en la temporada 2026-2027 ante el RCD Espanyol de Barcelona el próximo 22 de agosto.