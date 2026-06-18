El empate contra Cabo Verde fue una llamada de atención para España

Reuters

El decepcionante empate 0-0 de España ante Cabo Verde en su debut en el Mundial fue una llamada de atención, dijo el jueves 18 de junio el defensa Marc Cucurella, mientras el campeón de Europa se prepara para un encuentro que podría ser similar contra Arabia Saudita el fin de semana.

"Quizás con este susto nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí y que tenemos que estar al 100% concentrados en todos los partidos, dar nuestra mejor versión", dijo el defensor en rueda de prensa.

España no fue la única gran selección que pasó apuros en su primer partido del torneo, ya que Portugal y Bélgica también tuvieron que conformarse con empates ante rivales de menor rango.

"Ya se está viendo, no solo nosotros, que ningún partido está siendo fácil, que todos los equipos que han venido aquí es porque tienen talento", destacó.

Tras quedarse en blanco ante Cabo Verde, Cucurella señaló que España espera un reto similar el domingo, cuando se enfrente a Arabia Saudita, que empató 1-1 con Uruguay en su debut.

"Sabemos en lo que fallamos y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir los tres puntos", explicó. "Esperamos un partido parecido al de Cabo Verde, contra un equipo bien preparado".

Arabia Saudita querrá dar otra sorpresa luego de que en el Mundial 2022 logró una inesperada victoria 2-1 sobre la que a la postre sería campeona, Argentina.

Cucurella señaló que España no espera repetir en el Mundial su racha invicta de la Eurocopa de 2024, pero el equipo está deseando mostrar su mejor imagen el domingo.

"Fue un gran mes nuestro, pero no era quizás la realidad. Ahora estamos con muchas ganas de enfrentar ese partido, de sacar nuestra mejor versión".