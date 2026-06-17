Portugal y Cristiano Ronaldo decepcionaron en su debut del Mundial

Enrique Gómez

Mientras otros favoritos como Argentina o Francia golearon en sus presentaciones, Portugal no estuvo ni cerca de vencer a la República Democrática del Congo, sí una selección 'casi debutante' en los Mundiales.

Con Cristiano Ronaldo jugando los 90 minutos, el equipo portugués no pasó del empate cuando todos esperaban una victoria abultada en favor de una las selecciones mejor valuadas y rankeadas del torneo.

Empate 1-1 entre Portugal y la Selección Congoleña en el Estadio Houston.

João Neves' header was a work of art 🇵🇹



What a start for Portugal pic.twitter.com/WPmfe4rytb — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Es uno de los resultados más sorpresivos de la primera jornada del Mundial, sobre todo porque más allá del marcado favoritismo, el equipo europeo anotó un gol tempranero. O sea, se esperaba que ya con la llave abierta, los goles cayeran a chorro, sin embargo, el partido discurrió de manera muy diferente.

Así fueron los goles del primer partido por el Grupo K de la Copa del Mundo:

· 1-0 (6’): Joao Neves se levantó cerca del corazón del área y pegó un cabezazo a segundo poste

· 1-1 (45’+5): Solo en la línea del área chica, Yoane Wissa remató de cabeza frente al arquero

RD Congo anotó su primer gol en un Mundial y con Cristiano Ronaldo como testigo

En cuanto a Cristiano Ronaldo, el astro portugués no pudo anotar gol en su sexta Copa del Mundo y aunque no tuvo muchas oportunidades, sí protagonizó al menos dos fallas; la primera al 68’ al adelantarse y rematar a primer poste cuando tenía la portería fuera de rango y después (73’) al cerrar una diagonal de manera muy incómoda pues tenía a dos rivales encima en el área.

Partido decepcionante para el equipo de Roberto Martínez, pues RD Congo se perfilaba como uno de los rivales más débiles de la justa estival, toda vez que la FIFA lo ubicaba en el lugar 46° de su Ranking; es decir, 40 posiciones por debajo de Portugal, que además cuenta con una de las cinco plantillas más valiosas del evento según Transfermarkt.

Ahora, el conjunto ‘luso’ le ha cedido la oportunidad a Colombia para que tome el primer lugar del grupo tras la primera fecha. Veremos si el equipo logra recuperar lo perdido en la siguiente fecha cuando enfrente a Uzbekistán.