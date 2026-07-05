Soy un gran admirador de Cristiano Ronaldo: Luis de la Fuente

EFE

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, afirmó que es "un declarado admirador" de Cristiano Ronaldo y que es "el mejor en las zonas en las que se decide el partido".

La víspera de su enfrentamiento de octavos de final del Mundial ante Portugal, en el estadio AT&T de Arlington, De la Fuente elogió en conferencia de prensa al capitán luso: “Soy un declarado admirador de Cristiano. De futbolistas y personas como él. Es un ejemplo de valores para la gente joven y menos joven. Me rindo ante Cristiano".

🎙️ "Portugal tiene un grandísimo equipo, pero tengo total confianza en todo mi equipo juegue quien juegue".



➡️ "Por planteamiento, queremos que ellos estén más ocupados de nosotros que al revés".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rgycEsW6th — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2026

"Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No hay que hacerle un marcaje individual, pero si hay un futbolista del que hay que estar pendiente es Cristiano. Es el mejor en las zonas en las que se decide el partido. Espero que no juegue, pero va a jugar -bromeó-. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él”, añadió.

El técnico afirmó que "con Cristiano no se puede estar nunca tranquilo, como con "futbolistas tan geniales como Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal". "Yo tengo total confianza en mis jugadores en esta tarea defensiva. Cubarsí y Laporte han mostrado solvencia y ser jugadores capaces de superar a cualquier rival. En una pelea, a ver quién puede más. Y yo pienso que van a ser superiores los nuestros”, agregó.