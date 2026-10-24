Vincent Kompany mejora, pero su regreso a Bayern Munich sigue en el aire

Oscar Sandoval

Vincent Kompany avanza favorablemente en su recuperación, pero su regreso al banquillo de Bayern Munich tendrá que esperar, deberá tomarse el tiempo necesario para recuperarse por completo y no se espera que dirija al conjunto 'Bávaro' durante las próximas semanas, ya que su salud sigue siendo la prioridad del club.

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“Everyone who was there yesterday enjoyed the moment. But our focus is on tomorrow’s match. We live in the present, not the future. It’s a cup match; we know how much joy the cup brought us last season. We’re… pic.twitter.com/Ya4S1je2Nl — FC Bayern (@FCBayernEN) October 27, 2026

Aaron Danks informó que visitó al entrenador, quien “está de buen ánimo” y “mejora día a día”. El asistente dejó claro que la intención es que Kompany “descanse y se tome su tiempo”, sin apresurar su regreso a los entrenamientos.

Danks también explicó que durante su encuentro con el técnico “evitamos hablar de futbol y estrategias”, una decisión que refleja la intención de mantener su recuperación como prioridad y alejarlo temporalmente de las exigencias deportivas.

Kompany todavía no tiene fecha de regreso y se perderá el clásico alemán contra Borussia Dortmund, un enfrentamiento que tendrá en juego el liderato de la Bundesliga. Bayern Munich afrontará uno de sus compromisos más importantes de la temporada sin su entrenador, pero con una prioridad clara: que el belga se recupere por completo antes de volver al banquillo.