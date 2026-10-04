Portugal, imparable aún sin Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

La Selección Portuguesa mantuvo su paso arrollador en la Nations League en su segundo partido sin Cristiano Ronaldo.

El cuadro luso se impuso 2-1 en casa ante Noruega para mantenerse como líder del Grupo D con paso perfecto.

Fue un partido de golazos en el que Portugal tuvo que reaccionar después de verse abajo en el marcador para quedarse con los tres puntos.

El primer tanto llegó por conducto de Kristoffer Ajer a los 36 minutos, con un potente disparo de larga distancia que terminó en las redes ante la mirada de Diogo Costa.

La reacción portuguesa fue prácticamente inmediata. João Cancelo sacó un disparo con la pierna derecha desde fuera del área y perforó la portería noruega para igualar el marcador.

En la segunda mitad, aunque Noruega generó algunas opciones, principalmente por conducto de Erling Haaland, las oportunidades más peligrosas fueron para el equipo local.

A 10 minutos del final apareció Gonçalo Ramos para marcar el gol de la victoria y darle los tres puntos a Portugal.

Con este triunfo, la Selección Portuguesa aseguró su pase a la siguiente ronda de la Nations League.

Por su parte, Noruega cayó a la última posición del Grupo D después de la victoria de Dinamarca sobre Gales, resultado que la dejó muy cerca de la eliminación.