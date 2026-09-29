Lamine Yamal vuelve a llevar a España a la victoria

Héctor Cantú

España, actual campeona del mundo, mantiene su paso arrollador luego de superar 4-1 a Croacia en la segunda fecha de la Nations League.

La ‘Furia Roja’ sigue indomable y, aunque vivió algunos sobresaltos, no tuvo mayores contratiempos para recomponer el camino y sumar una victoria más a su brillante historial reciente.

De nueva cuenta, la gran figura del partido fue el juvenil Lamine Yamal, quien sigue demostrando sobre el terreno de juego por qué es un candidato serio para ganar el Ballon d'Or.

Otra noche inolvidable y de récords para Lamine Yamal

El goleador del Barcelona se despachó con un doblete con el que llegó a 12 tantos con la Selección Española.

Por primera vez en la historia, España marcó el primer gol antes del minuto dos en dos partidos consecutivos. Curiosamente, ambos tantos fueron obra de Lamine Yamal.

Croacia aprovechó el bajón de ritmo de España y logró emparejar el partido con un cabezazo de Dion Drena Beljo al minuto 29; sin embargo, el gusto le duró muy poco al conjunto balcánico.

? Un REMATE INAPELABLE...



⚽️ ... un GOL FANTÁSTICO.



? PUBILL hizo el segundo de la selección española contra Croacia.



¡Nos vemos a las 12 de la noche en Energy! pic.twitter.com/N28cXzibPw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2026

Dos minutos después, Marc Pubill encontró las redes con un cabezazo preciso tras una asistencia de Lamine Yamal, quien firmó uno de sus partidos más destacados con la Selección Española.

En la segunda mitad, y con las variantes de juego que han convertido a España en un rival complicado de superar, Lamine Yamal apareció por el costado derecho para marcar el tercer gol de los locales.

La cereza del pastel la consiguió Nico Williams, otro de los jóvenes más destacados de esta generación, quien luego de una triangulación perfecta, perforó con la pierna izquierda el arco del meta croata Livakovic.

Con este tanto, el equipo de casa selló la victoria, repitió los tres goles conseguidos en el primer partido y aseguró así el liderato de su grupo en la Nations League.