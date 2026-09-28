Croacia enfrentará a España con respeto, pero sin miedo

Oscar Sandoval

España enfrentará a Croacia como campeón del mundo y con una racha de 39 partidos sin perder. Su estatus impone respeto al conjunto balcánico, que afrontará el partido sin complejos y con la intención de conseguir los tres puntos.

Slaven Bilic declaró en la conferencia previa al duelo en Sevilla que la Selección Española “tiene cositas que se pueden aprovechar” y aseguró que “no necesitamos un milagro” para ganar, porque su equipo debe “tener confianza en lo que hacemos”.

Mateo Kovacic, uno de los futbolistas más experimentados de los ‘Vatreni’, resaltó que el equipo español “es el mejor del mundo”, afirmó que “no tenemos miedo a nadie” y señaló que intentarán hacer su juego para conseguir un resultado positivo.

España y Croacia se disputarán el primer lugar de su grupo en la Nations League. Ambos tienen tres puntos y una victoria permitiría al ganador dar un paso importante en la pelea por el ‘Final Four’.