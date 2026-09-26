España levanta la mano y quiere el 'Final Four' de la Nations League

Redacción FOX Deportes

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó a la UEFA ser sede de las semifinales y la final de la Nations League, programadas del 9 al 13 de junio. La propuesta contempla el Estadio José Zorrilla de Valladolid y el Santiago Bernabéu de Madrid.

? El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el secretario general, Álvaro de Miguel, acompañan a la @SEFutbol en Londres en su estreno en la #NationsLeague.



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Las semifinales y la final se disputarán después de los cuartos de final, programados del 25 al 30 de marzo con eliminatorias a ida y vuelta entre las ocho mejores selecciones de la Liga A. España, Inglaterra, Francia y Alemania son algunos de los equipos que compiten en esta categoría.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, reveló que la petición ya fue presentada ante la UEFA después del partido entre España e Inglaterra en Wembley, que terminó con victoria 3-2 de la ‘Furia Roja’.

“España no debe renunciar a jugar la final de esta competición y que se pueda jugar en España en un gran estadio”, explicó Louzán.

La elección del José Zorrilla, con un aforo aproximado de 27,600 espectadores, responde a su cercanía con Madrid, situada a unos 190 kilómetros, según explicó el presidente de la RFEF. La final, en caso de que la UEFA acepte la candidatura española, se disputaría en el Santiago Bernabéu.