Como campeón del mundo, España derrotó a Inglaterra en la Nations League

Oscar Sandoval

Inglaterra cayó 3-2 ante la Selección Española, que vivió momentos complicados en Wembley, pero reaccionó cuando peor lo pasaba para remontar y comenzar su camino en la Nations League con tres puntos.

? ¡¡???????? ?? ???????!!



Qué partido.

Qué pasada.

Qué debut para nuestras dos estrellas.



??????? ? ?? | 2-3 | 90+6’ #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/ejF6oj3IqI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 26, 2026

La Selección Inglesa tuvo contra las cuerdas al campeón del mundo, pero no dio el golpe definitivo y España vino de atrás para sacarle la victoria del bolsillo. Fue un duelo lleno de emociones que terminó a favor del equipo más efectivo.

Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más joven en marcarle al conjunto inglés en Wembley en un partido oficial. El español abrió el marcador a los dos minutos tras un error de Marc Guéhi y estableció el récord con 19 años y 75 días.

Lamine Yamal estrenó la segunda estrella de España en Wembley

La Selección Española controló el balón al inicio y pudo ampliar la ventaja a los 27 minutos, pero Ferran Torres falló un mano a mano y le dio una vida extra al cuadro inglés, que consiguió el empate a los 36 en una salida a velocidad.

Nico Williams perdió un balón cerca del área rival y los ‘Tres Leones’ inclinaron la cancha en un par de toques. Jude Bellingham y Anthony Gordon se encargaron del contragolpe y, después de una pared que abrió espacios, Gordon batió a Unai Simón dentro del área.

Inglaterra aprovechó el envión anímico y comenzó a presionar cerca del área española. Los locales encontraron premio al 40 con un cabezazo de Harry Kane y la colaboración de Marc Cucurella, quien alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar el 2-1.

España parecía desconectada y sin claridad, pero reaccionó cuando peor lo pasaba. Dani Olmo recuperó el balón y asistió a Álex Baena, quien colocó el balón justo en la base del poste para poner el 2-2 en el marcador al 60.

El empate permitió al conjunto español recuperar el control y, con media hora por delante, era cuestión de tiempo para encontrar el gol de la victoria. Mikel Oyarzabal entró de cambio y marcó el 3-2 al 76 dándole a España tres puntos para iniciar la Nations League con ilusión.