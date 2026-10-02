Italia arruina la fiesta de Francia y le arrebata el triunfo

Karla Villegas Gama

Francia e Italia empataron 1-1 en la Jornada 3 de la Nations League, después de un intenso segundo tiempo.

La primera mitad transcurrió sin goles, con oportunidades para ambas selecciones, pero ninguna tuvo la contundencia necesaria para superar a Gianluigi Donnarumma y Mike Maignan.

Los ‘Bleus’ optaron por presionar la salida de Italia y buscar el robo del balón, mientras que la ‘Nazionale’ apostó por el contraataque.

WHAT CLASS MICHAEL OLISE ??



France scores a beauty off of the free kick pic.twitter.com/nRqr6WRBHS — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 2, 2026

En el complemento, Michael Olise abrió el marcador al minuto 55 con un cobro de tiro libre. El atacante sacó un potente disparo de derecha que pegó en el larguero antes de meterse a la portería, dejando sin oportunidad a Donnarumma.

Roberto Mancini realizó dos cambios al minuto 62, con los ingresos de Antonio Vergara y Nicolò Barella. Las modificaciones dieron frutos rápidamente.

Italia se volvió más vertical, con desbordes por las bandas y pases filtrados. Al minuto 68, Alessandro Bastoni le robó el balón a Lucas Da Cunha, se perfiló hacia el arco y definió ante la salida de Maignan para empatar el partido.

Alessandro Bastoni capitalizes off the poor clearance to equalize! ?? pic.twitter.com/xlQ8XeXjJ4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 2, 2026

La ‘Azzurra’ se lanzó al frente en busca del gol del triunfo, impulsada por la inercia del empate y la expulsión de Dayot Upamecano, pero no pudo concretar las oportunidades que generó.

Con este resultado, Francia mantuvo el liderato del Grupo 1 con siete puntos, mientras que Italia continúa en el tercer puesto, con cuatro unidades.