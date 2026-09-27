Oscar Sandoval
Roberto Mancini deja fuera a 10 jugadores de la Selección Italiana
El técnico dividió al plantel y figuras como Nicolò Barella no viajaron a Turquía
Roberto Mancini prepara cambios para el duelo entre Italia y Turquía. Tras la derrota ante Bélgica, el técnico decidió reducir el grupo para el viaje a Bursa y dejó a 10 jugadores trabajando en Florencia, entre ellos Nicolò Barella y Gianluca Mancini.
Decisiones tácticas y lesiones modificaron los planes de Mancini para enfrentar a Turquía. Nicolò Zaniolo abandonó la concentración por problemas musculares, mientras que el estratega descartó a otros 10 futbolistas para el próximo partido.
La Federación Italiana de Futbol (FIGC) informó que el cuerpo técnico dividió al grupo y que 23 de los 33 jugadores viajarán a Bursa, mientras que el resto “se quedarán a entrenar en Coverciano de cara a los próximos partidos de la Nations League” ante Francia en París y Turquía en Bolonia.
Los futbolistas que no realizaron el viaje son Nicolò Barella, Gianluca Mancini, Diego Coppola, Daniel Maldini, Honest Ahanor, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci y Mohamed Alí Zoma.
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