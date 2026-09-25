Italia tropieza ante Bélgica en su debut en la Nations League

Karla Villegas Gama

Ni con técnico nuevo ni jugando en casa. Italia comenzó con derrota su camino en la Nations League 2026/27 tras caer 0-2 ante Bélgica en la Jornada 1.

La ‘Azzurra’ tomó la iniciativa durante los primeros minutos y generó peligro, pero no tuvo contundencia. Los ‘Diablos Rojos’ resistieron el arranque y poco a poco comenzaron a encontrar espacios.

Al minuto 20 apareció Kevin De Bruyne con un pase filtrado para Mika Godts, quien encaró el área, recortó a Gianluca Mancini y Diego Coppola y definió con un disparo cruzado ante Gianluigi Donnarumma para el 0-1.

A moment to remember for Mika Godts ??



His first goal for Belgium comes off a Kevin De Bruyne assist! pic.twitter.com/1NqU4U4jGP — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 25, 2026

Italia intentó reaccionar, pero Bélgica mantuvo el orden y consiguió llevar su ventaja hasta el descanso.

En el complemento, Mark van Bommel movió sus piezas con los ingresos de Dodi Lukébakio y Hans Vanaken en busca de mayor profundidad.

La ‘Nazionale’ adelantó líneas y buscó el empate, pero los visitantes cerraron espacios y dificultaron los intentos del conjunto italiano.

Al 69’, Bélgica recuperó el esférico en su propio campo y armó un contragolpe que Lukébakio culminó con un disparo desde fuera del área para poner el 0-2.

LUKÉBAKIO DOUBLES BELGIUM’S LEAD ??



Dodi Lukébakio takes it all the way from midfield and curls it home. pic.twitter.com/pcWoaOnULm — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 25, 2026

La ‘Azzurra’ buscó descontar en la recta final, pero nuevamente careció de contundencia y terminó sin encontrar el gol.

Con este resultado, Bélgica ocupa el primer lugar del Grupo 1 con tres puntos, seguida por Francia, también con tres unidades. Turquía e Italia arrancaron sin sumar.