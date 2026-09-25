Karla Villegas Gama
Italia tropieza ante Bélgica en su debut en la Nations League
La ‘Azzurra’ inició con derrota su nuevo ciclo tras quedarse fuera del Mundial.
Ni con técnico nuevo ni jugando en casa. Italia comenzó con derrota su camino en la Nations League 2026/27 tras caer 0-2 ante Bélgica en la Jornada 1.
La ‘Azzurra’ tomó la iniciativa durante los primeros minutos y generó peligro, pero no tuvo contundencia. Los ‘Diablos Rojos’ resistieron el arranque y poco a poco comenzaron a encontrar espacios.
Al minuto 20 apareció Kevin De Bruyne con un pase filtrado para Mika Godts, quien encaró el área, recortó a Gianluca Mancini y Diego Coppola y definió con un disparo cruzado ante Gianluigi Donnarumma para el 0-1.
A moment to remember for Mika Godts ??— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 25, 2026
His first goal for Belgium comes off a Kevin De Bruyne assist! pic.twitter.com/1NqU4U4jGP
Italia intentó reaccionar, pero Bélgica mantuvo el orden y consiguió llevar su ventaja hasta el descanso.
En el complemento, Mark van Bommel movió sus piezas con los ingresos de Dodi Lukébakio y Hans Vanaken en busca de mayor profundidad.
La ‘Nazionale’ adelantó líneas y buscó el empate, pero los visitantes cerraron espacios y dificultaron los intentos del conjunto italiano.
Al 69’, Bélgica recuperó el esférico en su propio campo y armó un contragolpe que Lukébakio culminó con un disparo desde fuera del área para poner el 0-2.
LUKÉBAKIO DOUBLES BELGIUM’S LEAD ??— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 25, 2026
Dodi Lukébakio takes it all the way from midfield and curls it home. pic.twitter.com/pcWoaOnULm
La ‘Azzurra’ buscó descontar en la recta final, pero nuevamente careció de contundencia y terminó sin encontrar el gol.
Con este resultado, Bélgica ocupa el primer lugar del Grupo 1 con tres puntos, seguida por Francia, también con tres unidades. Turquía e Italia arrancaron sin sumar.
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