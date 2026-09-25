Mika Godts se estrena con Bélgica con un golazo

Karla Villegas Gama

Bélgica se fue al descanso con ventaja ante Italia en su debut en la Nations League 2026/27, gracias a un golazo de Mika Godts en el Stadio Olimpico de Roma.

Los ‘Diablos Rojos’ soportaron los primeros embates del conjunto local y poco a poco equilibraron el encuentro. Una transición comandada por Kevin De Bruyne terminó en el gol que puso en ventaja a los visitantes.

El capitán recibió el balón en la media cancha y filtró un pase para Godts, quien encaró el área, recortó a Gianluca Mancini y Diego Coppola y, ya frente a Gianluigi Donnarumma, definió con un disparo cruzado.

El atacante de 21 años disputa apenas su segundo partido con la Selección Belga y ya consiguió su primer gol con el representativo mayor.