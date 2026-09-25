Karla Villegas Gama
Mika Godts se estrena con Bélgica con un golazo
El atacante de 21 años marcó por primera vez con su selección en su segundo partido.
Bélgica se fue al descanso con ventaja ante Italia en su debut en la Nations League 2026/27, gracias a un golazo de Mika Godts en el Stadio Olimpico de Roma.
Los ‘Diablos Rojos’ soportaron los primeros embates del conjunto local y poco a poco equilibraron el encuentro. Una transición comandada por Kevin De Bruyne terminó en el gol que puso en ventaja a los visitantes.
El capitán recibió el balón en la media cancha y filtró un pase para Godts, quien encaró el área, recortó a Gianluca Mancini y Diego Coppola y, ya frente a Gianluigi Donnarumma, definió con un disparo cruzado.
El atacante de 21 años disputa apenas su segundo partido con la Selección Belga y ya consiguió su primer gol con el representativo mayor.
A moment to remember for Mika Godts ??— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 25, 2026
His first goal for Belgium comes off a Kevin De Bruyne assist! pic.twitter.com/1NqU4U4jGP
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