Alemania celebra su primera victoria con Jürgen Klopp en el banquillo

Karla Villegas Gama

Llegó el primer triunfo de Jürgen Klopp al frente de la Selección Alemana. ‘Die Mannschaft’ derrotó 2-0 a Serbia en la Jornada 3 de la Nations League, después de un empate y una derrota en sus primeros dos partidos.

Los teutones tomaron el control desde el inicio y generaron oportunidades por conducto de Aleksandar Pavlović, Serge Gnabry, Florian Wirtz y Nick Woltemade, aunque la falta de contundencia retrasó la apertura del marcador.

Fue hasta el minuto 39 cuando un disparo de Wirtz se estrelló en el poste y Tom Bischof aprovechó el rebote para rematar de zurda y marcar su primer gol con la Selección Alemana.

Germany capitalizes as Tom Bischof finishes off the rebound ?? pic.twitter.com/WnYcnaakXI — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 1, 2026

El complemento mantuvo la misma tónica, con el conjunto germano volcado al frente y Serbia con pocas respuestas en ataque.

Al 61’, el dominio alemán volvió a rendir frutos. Maximilian Mittelstädt encontró a Wirtz, quien controló el balón y definió para aumentar la ventaja.

Serbia realizó cinco cambios en busca de una reacción, pero no pudo revertir el resultado y llegó a tres derrotas consecutivas en la competencia.

Alemania sumó así sus primeros tres puntos en la Nations League, después de empatar 1-1 con Países Bajos y caer 0-1 ante Grecia.