Juventus cerró el mercado de transferencias con dos fichajes

Oscar Sandoval

Juventus tuvo trabajo en el último día del mercado de transferencias porque necesitaba encontrar un mediocampista y un delantero. Después de varias negociaciones, Pape Matar Sarr y Nick Woltemade se convirtieron en los últimos refuerzos en llegar a Turín.

El proyecto de Luciano Spalletti necesitaba un último impulso antes del cierre del mercado porque a pesar de comenzar la Serie A con dos victorias, la plantilla tenía posiciones que la directiva necesitaba apuntalar.

El conjunto ‘Bianconero’ anunció primero la llegada de Sarr, quien jugará a préstamo con opción de compra y portará el ‘29’, según informó la ‘Vecchia Signora’ en sus redes sociales.

Después llegó el turno de Woltemade, quien aterrizó por la mañana en Turín y se trasladó a la J | Medical para realizar los exámenes médicos. Tras superar las pruebas, el delantero firmó su contrato en calidad de cedido y posó por primera vez con la camiseta de la 'Juve'.