Alemania, sin margen de error contra Serbia en la Nations League

Oscar Sandoval

Solo una victoria sobre Serbia mantendría a Alemania con posibilidades de clasificarse al ‘Final Four’ de la Nations League. La desventaja con Grecia, líder del Grupo B, es de cinco puntos y la ‘Mannschaft’ está obligada a ganar en casa.

Un punto de seis posibles es un balance pobre para la Selección Alemana, que no comenzó la era de Jürgen Klopp como esperaba y necesita corregir el rumbo ante ‘Las Águilas Blancas’ para engancharse en la pelea por las finales.

El duelo entre Grecia y Países Bajos abre otra oportunidad para el conjunto alemán, que también estará pendiente de ese resultado. Un empate en Tesalónica y una victoria ante Serbia podrían dejar a la ‘Mannschaft’ a tres puntos de los griegos.

La revancha ante Grecia llegará de inmediato para Alemania, que cerrará este parón internacional visitando al conjunto helénico. Antes de pensar en ese duelo, la ‘Mannschaft’ necesita cumplir ante Serbia para llegar con vida a una cita que podría marcar su futuro en la Nations League.