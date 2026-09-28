Dos partidos y Jürgen Klopp ya tiene una marca negativa con Alemania

Oscar Sandoval

La Selección Alemana tiene un historial corto de técnicos. Son 13 los entrenadores que han estado al frente de la ‘Mannschaft’ y ninguno había comenzado con resultados tan negativos como Jürgen Klopp, quien todavía no conoce la victoria después de dos partidos.

Las caras de incredulidad de Jürgen Klopp lo dicen todo

La era de Klopp comenzó con el peor arranque de un técnico en la historia de Alemania. El empate contra Países Bajos y la derrota ante Grecia dejaron al estratega con un punto de seis posibles, por debajo de los inicios de Sepp Herberger en 1937 y Helmut Schön en 1965.

Ambos entrenadores comenzaron sus respectivas etapas con dos empates, pero después corrigieron el camino y terminaron haciendo historia. Herberger conquistó la Copa del Mundo de 1954, mientras que Schön ganó la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974.

Klopp tendrá la oportunidad de cambiar rápidamente el rumbo. Alemania enfrentará a Serbia en busca de su primera victoria y posteriormente volverá a medirse con Grecia, el rival que le propinó su primera derrota.