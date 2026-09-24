Alemania pierde a Kai Havertz y Jamal Musiala por lesión

Reuters

El Arsenal se enfrenta a un posible contratiempo después de que su delantero Kai Havertz se viera obligado a retirarse de la convocatoria de la Selección Alemana el viernes debido a una distensión muscular.

El jugador, de 27 años, tuvo que abandonar el terreno de juego a los 30 minutos del empate a 1-1 de Alemania con Países Bajos en la Nations League el jueves, tras una entrada tardía de Quinten Timber. Las pruebas médicas confirmaron la lesión, lo que obligó a Havertz a regresar antes de lo previsto a Londres para recibir tratamiento.

Havertz ha disputado siete partidos con el Arsenal esta temporada, en los que ha marcado tres goles, siendo titular en los cinco partidos de la Premier League.

Así fue el primer entrenamiento de Jürgen Klopp con una renovada selección alemana

Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Munich, también abandonó la concentración por lesión, y el delantero del Eintracht Frankfurt Jonathan Burkardt y el centrocampista del Liverpool Florian Wirtz fueron convocados como sustitutos, según informó la Federación Alemana de Futbol (DFB) en un comunicado.

Aunque el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, expresó su esperanza de que la lesión no suponga una ausencia larga, cualquier periodo prolongado de baja podría complicar la situación para los ‘Gunners’, que se encuentran a tres puntos del líder de la liga, el Manchester City.