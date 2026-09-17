Jürgen Klopp y una convocatoria de 44 futbolistas para la UEFA Nations League

EFE

El seleccionador de fútbol de Alemania, Jürgen Klopp, presentó este jueves una macroconvocatoria con vistas a la Liga de Naciones con 44 jugadores divididos en dos listas, cada una para pensada para dos de los cuatro partidos.

"Quiero conocer al mayor número de jugadores posible, En las últimas cuatro semanas viajé mucho y vi muchos jugadores. Estuve 11 años lejos de la Bundesliga y es una gran diferencia ver a los jugadores en vivo", dijo Klopp en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Fráncfort al referirse a la amplitud de su primera convocatoria como técnico de 'Die Mannschaft'.

La primera lista, para los partidos contra Países Bajos, en Amsterdam el 24 de septiembre, y la ida contra Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo, tiene 24 jugadores.

Estos son los 13 títulos que ha ganado Jürgen Klopp

Para los siguientes partidos, el 1 de octubre en Múnich contra Serbia y el partido de vuelta contra Grecia el 4 de octubre en Salónica, se incorporan 20 nuevos jugadores mientras que la mayoría de la primera lista volverá con sus clubes. Sólo el portero Finn Dahmen, del Augsburgo, repite en ambas listas.

"No hemos hecho un equipo A ni un equipo B. Queremos ganar los cuatro partidos. Listas están hechas de manera que los jugadores armonicen", aseguró.

En las dos listas hay ausencias notables como las del meta Oliver Baumann, el delantero Deniz Undav, el centrocampista Leon Goretzka o el extremo Leroy Sané.

Un adiós más que sentido para Jürgen Klopp

= Lista para Países Bajos y Grecia (ida):

Porteros: Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nubel (Besiktas, TUR), Marc André ter Stegen (Ajax, NED).

Defensas: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann Aurel Bisseck (Inter, ITA) , Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Maguncia), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannick Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford, ENG), Anton Stach (Leeds United, ENG).

Delanteros: Younnis Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Kai Havertz (Arsenal, ENG).

= Lista para Serbia y Grecia (vuelta):

Porteros: Noah Atoboulu (Eintracht Fráncfort), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern).

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malik Thiaw (Newcastle, ENG).

Centrocampistas: Karim Adeyemi (Barcelona, ESP), Mika Baur (Celtic, ESC), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford, ENG), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Sherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool, ENG).

Delanteros: Jonathan Burkhardt (Eintract Fráncfort), Nick Woltemade (Newcastle, ENG).