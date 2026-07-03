Jürgen Klopp, el elegido para liderar el renacer de Alemania

Oscar Sandoval

Jürgen Klopp aceptó que estaba “preparado” para volver a dirigir después de su salida de Liverpool y su trabajo como director de futbol en el Grupo Red Bull. Las últimas horas fueron intensas en el entorno del técnico quien tendría un acuerdo con la DFB para hacerse cargo de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann.

El fracaso de la 'Mannschaft' en el Mundial 2026 sacudió las bases de la Federación Alemana de Futbol, la salida de Nagelsmann obligó a la directiva a buscar un entrenador para comenzar un nuevo proyecto y el principal candidato era Klopp quien estaría cerca de firmar contrato.

Fabrizio Romano informó a través de redes sociales que el técnico de 59 años “ha aceptado tomar el cargo”, explica que los “detalles del contrato a largo plazo, proyecto y salida del Grupo RB están en discusión”, pero asegura que “será el nuevo entrenador” de la ‘Mannschaft’.

Klopp se convertirá en el técnico número 13 en la historia de la Selección Alemana y si nada cambia, debutará el próximo 24 de septiembre en la jornada 1 de la Nations League ante Países Bajos.