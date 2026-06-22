Oscar Sandoval
Jürgen Klopp entra a escena para tomar las riendas de la Selección Alemana
Nagelsmann y la DFB rescindieron el contrato “con efecto inmediato”
Terminó la etapa de Julian Nagelsmann como técnico de Alemania después de la derrota en dieciseisavos de final del Mundial 2026, el fracaso obligó a la Federación Alemana de Futbol a tomar decisiones y la primera fue la rescisión de contrato del técnico de 38 años.
Nagelsmann tenía contrato hasta 2028 y se esperaba que continuara al frente de la ‘Mannschaft’ hasta la próxima Eurocopa, pero la caída ante Paraguay obligó a analizar la situación y el técnico renunció al cargo, así lo informó al DFB a través de redes sociales.
El diario Bild señala que el estratega se reunió “tres horas” con los altos mandos de la federación que le ofreció una indemnización cercana a los siete millones de euros, un año de salario, para poder comenzar de cero con un nuevo técnico y Jürgen Klopp entró a escena.
Fabrizio Romano informó a través de su cuenta de X que Klopp está “abierto” a tomar las riendas de Alemania y que “ha manifestado su disposición para asumir el puesto” y volver a dirigir después de su aventura como director de futbol en los equipos de Red Bull.
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